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Путин освободил от должности полпреда в СКФО Белавенцева

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Президент России Владимир Путин освободил от должности полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Олега Белавенцева. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщила пресс-служба Кремля во вторник, 26 июня. 

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«Освободить Белавенцева Олега Евгеньевича от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе», — говорится в документе.

Белавенцев занимал должность с 28 июля 2016 года. До этого он являлся полномочным представителем президента в Крымском федеральном округе.

Другим указом президент назначил на пост Александра Матовникова

Отмечается, что документы вступают в силу со дня подписания. 

Ранее, 22 июня, президент России провел ряд кадровых перестановок, в том числе назначил своими советниками премьера Чечни Абубакара Эдельгериева и экс-руководителя кремлевской администрации Валентина Юмашева. Также 22 июня глава государства переназначил Николая Патрушева секретарем Совета безопасности РФ, а Анну Кузнецову — уполномоченным по правам ребенка.

14 июня Путин поручил оптимизировать структуру администрации Кремля, в частности управления по внутренней политике, по общественным проектам, по обеспечению деятельности Госсовета РФ и экспертное управление.

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