Мандат продлен

Глава государства назначил новый состав кремлевской администрации. При этом ключевые фигуры сохранили свои посты . От должностей освобождены несколько советников и помощников президента, в том числе советник по развитию интернета Герман Клименко и помощник по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин. В число новичков вошли двое выходцев из ФСБ. По мнению экспертов, эти кадровые решения свидетельствуют, что мандат прежней АП продлен, а недавние выборы президента признаны успешными.

На прежние посты переназначены глава АП Антон Вайно и все его заместители. Сергей Кириенко и Алексей Громов сохранили должности первых замруководителей администрации. Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко продолжат работать в качестве замов. Пресс-секретарь президента и замглавы АП Дмитрий Песков сохранил оба своих поста. Так же, как и Лариса Брычева, которая останется помощником главы государства и начальником государственно-правового управления. Начальник референтуры президента Дмитрий Калимулин в нагрузку к своему посту получил должность помощника главы государства.

На место бывшего главы Контрольного управления президента Константина Чуйченко, который недавно возглавил аппарат правительства в статусе вице-премьера, пришел Дмитрий Шальков. Как и его предшественник, он — выходец из спецслужб. До назначения в АП Дмитрий Шальков занимал должность статс-секретаря, замдиректора ФСБ России. Генерал-полковник юстиции, он служил в органах безопасности с 1993 года.

Это назначение логично, так как работа контрольного управления предполагает постоянное взаимодействие со спецслужбами, совместную подготовку документов и особый подход в оценке тех или иных действий и нормативных актов, считает гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

Одновременно должность в АП получил и еще один чиновник с опытом в спецслужбах. Помощником главы государства стал бывший замдиректора Федеральной таможенный службы Анатолий Серышев, который ранее возглавлял УФСБ по Карелии. Близкий к Кремлю источник предполагает, что в обновленном составе администрации Серышев займется кадровыми вопросами. Помощник президента Евгений Школов, который курировал эту сферу ранее, лишился своего поста.

Однако назначения Шалькова и Серышева вовсе не говорят о том, что принцип отбора кадров состоял именно в назначении представителей спецслужб, отметил в беседе с "Известиями" глава АПЭК Дмитрий Орлов.

— Логика была в другом — назначить компетентных людей, а ФСБ в данном случае послужила источником кадров, — считает политолог.

С должности помощника президента уволен Владимир Кожин , который отвечал за вопросы военно-технического сотрудничества. Однако изменений в этой сфере не произойдет, поскольку должность помощника президента по вопросам ВТС — консультативная, пояснил "Известиям" военный эксперт Виктор Мураховский. По его словам, конкретные решения принимает Федеральная служба ВТС, которая организационно входит в Минобороны, но «замыкается на президента».

Также лишились своих должностей советники главы государства Сергей Григоров и занимавшийся вопросами развития интернета Герман Клименко. Последний не был чиновником «ни по духу, ни с точки зрения исполнения своих полномочий», отметил, комментируя эти кадровые решения, глава АПЭК Дмитрий Орлов. По его мнению, отставка этого советника была ожидаемой.

— В целом же АП фактически получила новый продленный мандат после мартовских выборов президента, — считает политолог.

Нельзя сказать, что абсолютно все прошло идеально, но «опыт признан удачным, и на основе этого мандат продлен», отметил он.