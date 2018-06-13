Интернет-омбудсмен Мариничев прокомментировал увольнение Клименко

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев прокомментировал порталу iz.ru увольнение Германа Клименко с поста советника президента России по интернету.

Ранее в среду, 13 июня, пресс-служба Кремля сообщила, что Клименко освобожден от должности. Указ подписал глава государства Владимир Путин. По сообщению «РИА Новости», Герман Клименко после увольнения намерен сосредоточиться на цифровой медицине.

«Проблем с кадрами нет. Огромное число людей, которые прекрасно разбираются и могут выполнять эту роль. В большинстве своем это люди самодостаточные, которые являются приверженцами своей цели. Они сами ставят себе задачи и достигают результата. Их, может быть, достаточно сложно пригласить и переманить на такую очень ответственную и значимую должность советника президента. Например, попробуйте позвать туда Волажа [Аркадий Волаж, руководитель группы компаний «Яндекса»]. Естественно, если Владимир Владимирович предложит ему, то он не откажется и будет решать вопрос. Думаю, то, что происходит, всегда к лучшему», — сказал Мариничев.

Должность советника президента по развитию интернета не должна пустовать, считает эксперт.

«Не стоит забывать, что такой позиции (советник президента по интернету) в аппарате нет. Там, насколько я помню, есть советники президента без каких-либо градаций. То, что советником президента должен быть человек, который разбирается в информационных технологиях, в интернете — всё то, чем мы сегодня живем. Наверняка, такой человек должен быть, кому президент доверяет и у которого может спросить совета. Или «разжевать» ту или иную ситуацию или техническое решение. Такой советник, конечно же, должен быть. Точно так же как советник по экономике, по социальной политике», — сказал Мариничев.

По словам интернет-омбудсмена, человек в должности советника президента по развитию интернета не должен быть ключевой фигурой в развитии отрасли.

«Не думаю, что советник президента что-то должен сделать для отрасли. Советник находится в аппарате президента, который нацелен на то, чтобы обслуживать интересы первого лица. И уже первое лицо принимает взвешенное решение в той или иной ситуации, которая влияет на развитие отрасли», — сказал Мариничев.