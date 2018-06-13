Клименко освобожден от должности советника президента по развитию интернета
Герман Клименко освобожден от должности советника президента по вопросам развития интернета. Указ подписал глава государства Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
«Освободить Клименко Германа Сергеевича от должности советника президента Российской Федерации», — говорится в указе главы государства.
Также от должности советника президента был освобожден Сергей Григоров.
При этом Путин назначил своими советниками Вениамина Яковлева, Михаила Федотова, Владимира Толстого, Александру Левицкую, Антона Кобякова и Сергея Глазьева.
Указы вступают в силу со дня подписания — 13 июня.