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Клименко освобожден от должности советника президента по развитию интернета

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Фото: ТАСС/Марат Абулхатин
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Герман Клименко освобожден от должности советника президента по вопросам развития интернета. Указ подписал глава государства Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Освободить Клименко Германа Сергеевича от должности советника президента Российской Федерации», — говорится в указе главы государства.

Также от должности советника президента был освобожден Сергей Григоров.

При этом Путин назначил своими советниками Вениамина Яковлева, Михаила Федотова, Владимира Толстого, Александру Левицкую, Антона Кобякова и Сергея Глазьева.

Указы вступают в силу со дня подписания — 13 июня.

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