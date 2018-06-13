Путин освободил от должности полпреда РФ при ОДКБ

Президент России Владимир Путин освободил Виктора Васильева от должности полномочного представителя РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Соответствующий указ размещен на интернет-портале правовой информации.

Васильев занимал пост с 2013 года. В конце апреля он был назначен постоянным представителем РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Кроме того, дипломат будет представлять страну и в других международных организациях со сходными функциями в Риме.