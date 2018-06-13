Медведев отправил в отставку пятерых заместителей министров
Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должностей пять заместителей глав трех министерств. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Свои посты покинули два замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко и Евгений Непоклонов.
Еще двоих человек уволили из Минвостокразвития. В отставку отправлены первый замглавы ведомства Александр Осипов и замминистра Сергей Качаев, который курировал социальное направление и вопросы программы «Дальневосточный гектар».
Должности также лишился статс-секретарь и по совместительству замглавы Минкультуры Александр Журавский.
Всех пятерых чиновников уволили по их собственной просьбе.
В конце мая президент РФ Владимир Путин провел в стране кадровые перестановки. Своих кресел лишились несколько глав российских регионов, среди них — губернатор Магаданской области Владимир Печеный и глава Якутии Егор Борисов.
Вслед за этим в начале июня от своих обязанностей был освобожден первый замглавы МЧС Владимир Степанов и начальник кемеровского главка МЧС Александр Мамонтов, обвиняемый в хищении и растрате по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».