Медведев отправил в отставку пятерых заместителей министров

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должностей пять заместителей глав трех министерств. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Свои посты покинули два замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко и Евгений Непоклонов.

Еще двоих человек уволили из Минвостокразвития. В отставку отправлены первый замглавы ведомства Александр Осипов и замминистра Сергей Качаев, который курировал социальное направление и вопросы программы «Дальневосточный гектар».

Должности также лишился статс-секретарь и по совместительству замглавы Минкультуры Александр Журавский.

Всех пятерых чиновников уволили по их собственной просьбе.

В конце мая президент РФ Владимир Путин провел в стране кадровые перестановки. Своих кресел лишились несколько глав российских регионов, среди них — губернатор Магаданской области Владимир Печеный и глава Якутии Егор Борисов.

Вслед за этим в начале июня от своих обязанностей был освобожден первый замглавы МЧС Владимир Степанов и начальник кемеровского главка МЧС Александр Мамонтов, обвиняемый в хищении и растрате по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».