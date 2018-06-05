Глава Минкомсвязи не планирует кадровые перестановки

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) России Константин Носков заявил, что он не планирует проводить кадровые перестановки в ведомстве после своего назначения. Об этом он сообщил на X международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске.

«Все продолжают работать. Сейчас смотрю, как работает министерство, через какое-то время буду делать определенные выводы», — цитирует его ТАСС.

Носков отметил, что любая информация о готовящихся кадровых перестановках в ведомстве в данный момент «является слухом».

До назначения министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Носков возглавлял Аналитический центр при правительстве России, где реализовывал проекты по оцифровке госдеятельности.

Ханты-Мансийск принимает X Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС 5–7 июня. Мероприятие проходит при поддержке Минкомсвязи РФ.