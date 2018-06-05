Госдума ввела штрафы за несоблюдение закона об анонимайзерах

Госдума 5 июня в третьем чтении одобрила законопроект, который вводит штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах, принятого еще летом прошлого года.

Санкции вводят для операторов поисковых интернет-систем за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым ограничен на территории России.

Поправки были приняты в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Согласно принятому документу, штраф для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Авторами инициативы выступили депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).

Поправки в КоАП приняты сопутствующими к закону об анонимайзерах.

Закон о запрете ресурсов для обхода блокировок в интернете в июле 2017 года подписал президент России Владимир Путин.