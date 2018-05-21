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В обновленном кабмине появились специалисты по цифровизации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В обновленный состав правительства включены специалисты «цифровых» направлений. Как отмечают эксперты, политиков заменили технократами.

Так, отвечать за ключевые технологические направления будет вице-премьер по вопросам транспорта, связи и цифровизации экономики Максим Акимов, который ранее курировал программу цифровизации страны. По мнению специалистов, Акимов является человеком, который может эффективно отбирать проекты в сфере развития инфраструктуры, транспорта и цифровых технологий.

Аппарат правительства возглавляет Константин Чуйченко — бывший помощник главы государства и начальник Контрольного управления президента. По мнению экспертов, основная задача Чуйченко — гарантировать эффективную работу аппарата в условиях обновления.

Также специалисты отмечают и вице-премьера по развитию ОПК Юрия Борисова, который ранее являлся замминистра обороны. Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов подчеркнул, такой технократ, как Юрий Борисов, сочетает компетенции радиоэлектронщика и управленца и вполне подходит на эту роль.

На некоторые министерские должности также назначили чиновников с «цифровым» прошлым. Так, руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Константин Носков возглавит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Отмечается, что Носков ранее успешно реализовал проекты по оцифровке госдеятельности.

Еще одним «прорывным» ведомством называют Министерство науки и высшего образования, руководить которым будет Михаил Котюков. Его эксперты также относят к новому поколению технократов.

Прорывов в вопросах цифровизации ждут от главы Минтранса Евгения Дитриха. Специалисты уверены, что он акцентирует внимание на цифровизации перевозок и транспортных коридоров, а также создании транспортного слоя «умных городов».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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