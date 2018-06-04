Международный стандарт в области «интернета вещей» стал русскоязычным

В РФ разработан международный стандарт терминологии в сфере «интернета вещей» на русском языке. Единый свод понятий позволит быстрее формировать техзадания для проектов в этой области, оценивать их стоимость и эффективность. Внедрение интернациональных норм, относящихся к «интернету вещей», на русском языке будет идти практически синхронно с англоязычной версией. Сейчас задержки здесь по многим направлениям составляют годы, что увеличивает риск технологического отставания.

Недавно в Берлине прошло заседание международного подкомитета по стандартизации «интернета вещей». На нем принято решение о разработке основополагающего международного терминологического стандарта в этой сфере. Кроме базовой английской версии он будет включать и русскоязычную. Ее подготовка была поручена Техническому комитету «Кибер-физические системы», созданному на базе Российской венчурной компании (РВК). Также в этой работе приняло участие ПАО «Ростелеком». Версия документа, предложенная Техническим комитетом, утверждена Международной электротехнической комиссией и готова к полноценному использованию.

Внедрение нового стандарта позволит облегчить коммуникации между заказчиками, исполнителями и потребителями на рынке «интернета вещей», уменьшит вероятность ошибок при составлении технических заданий, проектировании систем и приемке работ.

— Такие документы, безусловно, повышает формальный статус Российской Федерации в ISO и IEC (Международная организация по стандартизации и Международная электротехническая комиссия. — «Известия»). Создание и внедрение интернациональных стандартов по «интернету вещей» на русском и английском языках будет идти практически синхронно. Сейчас задержки по многим направлениям составляют годы, что существенно увеличивает риск накопления технологического отставания, — заявил «Известиям» генеральный директор РВК Александр Повалко.

Замруководителя Росстандарта Антон Шалаев назвал новую разработку Технического комитета «Кибер-физические системы» очень своевременной.

— Это позволит напомнить нашим международным коллегам, что русский — один из официальных языков международной стандартизации, — заявил он «Известиям».

В создании международных норм «интернета вещей» с Техническим комитетом сотрудничает «Ростелеком». Уже запланировано принятие семейства стандартов в этой области, которые помогут органичному развитию национального рынка.

— «Ростелеком» поддерживает разработку и внедрение как единой терминологии, так и единых стандартов в этой сфере. Их создание позволит быстрее формировать техзадания при разработке проектов, оценивать их стоимость и эффективность, — сообщил вице-президент по отраслевым решениям ПАО «Ростелеком» Роман Шульгинов.

Как рассказал «Известиям» председатель Технического комитета «Кибер-физические системы» Никита Уткин, разработчики уделят внимание, в числе прочего, продвижению российских стандартов на международный уровень.

По прогнозу исследовательской компании IDC (занимается изучением рынка цифровых технологий) рынок «интернета вещей» в России будет расти в среднем на 22% в год и к 2021 году превысит объем в $9 млрд. По итогам 2017 года он оценивался в $4 млрд.