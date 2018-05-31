Вывели из-за кулис

Президент России Владимир Путин назначил новых руководителей двух регионов — Амурской области и Алтайского края. Оба подходят под определение «молодого технократа», вошедшее в обиход после массовых губернаторских перестановок прошлого года. Подробнее о том, чем известны новые губернаторы, читайте в материале портала iz.ru.

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Три губернаторских места стали вакантны после того, как повышение в кабмин получили Дмитрий Кобылкин, руководивший Ямало-Ненецким автономным округом, глава Тюменской области Владимир Якушев и руководитель Амурской области Александр Козлов. Имена преемников первых двух стали известны накануне, 29 мая. Ямал возглавил 30-летний Дмитрий Артюхов, участник всероссийского конкурса «Лидеры России», до назначения два года отработавший в статусе вице-губернатора по вопросам экономики. Во главе Тюменской области встал 44-летний Александр Моор, в статусе мэра Тюмени признанный самым эффективным градоначальником России.

губер_1 Президент РФ Владимир Путин и Дмитрий Артюхов (справа) во время встречи в связи с назначением его временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Указ о назначении врио губернатора Амурской области появился на сайте Кремля на следующий день, 30 мая. Им стал министр экономического развития региона Василий Орлов. Параллельно появился документ об отставке главы Алтайского края Александра Карлина по собственному желанию. Теперь до выборов Сибирским регионом будет руководить Виктор Томенко, до этого занимавший должность первого замгубернатора, председателя правительства Красноярского края.

От Козлова до Козлова

«Для меня регион очень хорошо знаком, я работал министром несколько лет там, министром экономического развития», — заявил новый руководитель Амурской области ТАСС сразу после назначения. Он пообещал «выдать в прессу какие-то решения» после того, как за неделю освоится в регионе. Тем не менее Орлов сразу оговорился, что все компетентные сотрудники правительства, которые захотят сотрудничать и дальше, останутся на своих местах.

43-летний Василий Орлов руководил министерством экономического развития Дальневосточного региона в 2013–2015 годах. После этого он перешел на работу в структуры «Сибура», где и оставался до назначения на высший руководящий пост в субъекте.

Первое высшее образование Орлов, уроженец Амурской области, получил в Благовещенском педагогическом университете по специальности «учитель английского и учитель китайского языков». Следующим он окончил отделение государственного и муниципального управления МГИМО. Судя по данным из открытых источников, карьерный путь Василий Орлов начал в 2002 году с высокой позиции — гендиректора ГУП «Амур-качество», ответственного за технические испытания. Оставаясь в этой должности, в 2005-м избрался в гордуму Благовещенска в качестве самовыдвиженца (в «Единую Россию» вступил два года спустя). Параллельно кресло гендиректора в государственном унитарном предприятии он сменил на аналогичное в алкогольной компании «Амурский кристалл».

губер_1 Губернатор Амурской области Василий Орлов Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Десять лет назад Орлов перешел из законодательной власти в исполнительную, заняв пост заммэра Благовещенска. На этой должности он оставался два года. Спустя еще два стал советником главы администрации города, но ненадолго — почти сразу получил более интересное предложение в администрации Амурской области под руководством Олега Кожемяко (сейчас занимает должность губернатора Сахалинской области. — iz.ru). Там он получил место замминистра экономического развития, а уже через год вырос до министерского поста.

В 2014 году Василий Орлов вместе с Александром Козловым, через год избравшимся на пост губернатора Амурской области, а еще спустя три года получившего повышение в федеральное правительство, был включен в резерв управленческих кадров под патронатом главы государства. Однако год спустя он был исключен из перечня. Администрацию региона он покинул сразу после прихода Козлова.

До возвращения в нее Василий Орлов работал сначала представителем гендиректора «Сибура» в регионе, а затем советником корпоративного университета холдинга. О себе как потенциальном госслужащем заявил снова, приняв участие во всероссийском конкурсе «Лидеры России». Так же как и 30-летний Дмитрий Артюхов, сменивший Дмитрия Кобылкина во главе Ямала.

Переживший трех губернаторов

В случае с Виктором Томенко связь прослеживается со вторым вчерашним назначенцем — экс-мэром Тюмени, а теперь врио губернатора Тюменской области Александром Моором. Как и Моор, он закончил курсы повышения квалификации РАНХиГС, которые называют «школой губернаторов».

47-летний Томенко — «варяг» для Алтайского края. Он уроженец другого Сибирского региона — Красноярского края, с которым связана вся его карьера. Образование чиновник получил в Индустриальном институте родного Норильска, получив квалификацию «экономика и управление в цветной металлургии». Начал он карьеру простым рабочим — аппаратчиком-гидрометаллургом на местном комбинате. Впоследствии ушел в «кабинеты»: к 1994-му он занимал должность начальника отдела налогов финансового управления предприятия. С 1998 по 2005 год сменил несколько высоких постов, начиная от замгендиректора по экономике и финансов Норильского комбината до первого зампредседателя правления Заполярного филиала «ГМК «Норильский никель». Томенко в разные годы входил в состав совета директоров «Норильского торгово-производственного объединения», Кольской горно-металлургической компании, Новолипецкого металлургического комбината и «Норильскгазпрома».

губер_1 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В течение шести лет до перехода на госслужбу Виктор Томенко руководил Заполярным филиалом «ГМК «Норильский никель», в составе которого, в частности, значились Норильский горно-металлургический комбинат, Надеждинский завод, Дудинский морской порт и другие активы.

Звание чиновника получил в 2010 году, когда занял должность замгубернатора Красноярского края. Через два года Томенко получил приставку «первый зам». Параллельно с этим экономист вырос с вице-премьера до председателя правительства региона. Виктор Томенко сохранял позиции при трех разных губернаторах: Льве Кузнецове, Викторе Толоконском и Александре Уссе.