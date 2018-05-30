Кадры вошли в систему

Президент России во вторник назначил врио губернаторов Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, руководители которых недавно ушли на повышение в правительство. С учетом вчерашних перестановок посты временно исполняющих обязанности глав регионов заняли уже три бывших мэра. Почти все новые врио успели поработать в командах предыдущих губернаторов и имеют опыт как в бизнесе, так и в органах власти. По мнению экспертов, в стране выстраивается система понятной и логичной кадровой политики.

На должность врио главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) президент назначил бывшего замглавы субъекта 30-летнего Дмитрия Артюхова. Губернаторское кресло в ЯНАО освободилось после того, как прежний глава региона Дмитрий Кобылкин стал министром природных ресурсов и экологии России. На сегодняшний день Дмитрий Артюхов — самый молодой среди глав российских регионов, хотя некоторые его коллеги также получали назначения в этом же возрасте. Так, губернатор Калининградской области Антон Алиханов стал врио сразу после того, как ему исполнилось 30 лет.

Дмитрий Артюхов родом из ЯНАО, свою карьеру он начинал в инвестиционном и банковском бизнесе, участвовал в региональных программах по обучению молодых специалистов и проектах по развитию предпринимательских инициатив. В 2010 году пришел на работу в аппарат губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина, в 2014-м — стал его помощником. Еще через два года Дмитрия Артюхова назначили заместителем главы региона. В этой должности он курировал экономику и государственный заказ, занимался вопросами инвестиций. В прошлом году чиновник принял участие в конкурсе «Лидеры России», однако не вошел в список финалистов.

Еще один новый врио — Александр Моор — занял место бывшего губернатора Тюменской области Владимира Якушева, возглавившего Минстрой. До назначения он более семи лет руководил городской администрацией Тюмени. Как и Дмитрий Артюхов, в начале своей карьеры он работал в банковских организациях. На госслужбу впервые пришел в 2001 году — в департамент экономики администрации Тюменской области, которую в то время возглавлял нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. В 2005-м Александр Моор стал заместителем тюменского губернатора и проработал на этой должности более пяти лет.

Оба новых врио входили в резервы управленческих кадров на региональном или федеральном уровнях.

Александр Моор стал третьим подряд руководителем города, получившим пост врио губернатора. Накануне президент уже назначил мэра Нижнего Тагила Сергея Носова временно исполняющим обязанности главы Магаданской области, а мэра Якутска Айсена Николаева — врио губернатора Якутии. У них сопоставимый опыт — сначала в коммерческих структурах, а затем в органах власти. Кроме Сергея Носова, который переместился из Свердловской области в Магаданскую, все врио успели поработать в командах прежних губернаторов в том регионе, которым им предстоит руководить.

Чтобы получить подобный пост, недостаточно быть просто успешным муниципальным управленцем, считает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. В беседе с «Известиями» он отметил, что и в ЯНАО, и в Тюменской области новые врио принадлежат к сложившимся губернаторским командам. В стране идет смена управленческих поколений, а значит, приоритет отдается молодым менеджерам, подчеркнул Дмитрий Журавлев.

На грядущих сентябрьских выборах, по его мнению, у большинства назначенцев очень высокие шансы — на них будет работать поддержка и региональных элит, и федерального центра. Однако врио предстоит показать, что они не только администраторы, но и политики.

— Вице-губернаторский опыт, который есть у ряда назначенцев, — это опыт администратора. Чтобы перейти из одного класса в другой, понадобится большой проект, результаты которого люди сразу почувствуют на себе. Это непростая, но решаемая задача, — считает Дмитрий Журавлев.

Предвестником новой «мэрской» волны стал Андрей Травников, который осенью 2017 года перешел с должности мэра Вологды на пост врио губернатора Новосибирской области, напомнил глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. Он также обратил внимание, что назначенные федеральными министрами Якушев и Кобылкин прошли все ступени в региональных уровнях власти.

— Это важные сигналы для региональных элит о наличии карьерных лифтов и потенциала для роста, — заявил «Известиям» эксперт.

В целом, по его мнению, сегодня в стране выстраивается понятная и логичная кадровая политика: представители управленческой элиты получают достаточно четкое понимание новых критериев кадрового отбора. Помимо серьезного управленческого опыта в органах власти, в их числе Дмитрий Бадовский назвал участие в различных кадровых и образовательных проектах, таких как конкурс «Лидеры России» или программа обучения управленцев в РАНХиГС. Эксперт уверен, что в дальнейшем такая кадровая политика должна стать «системной традицией».

— Конечно, на стадии формирования системы всегда есть элементы ручного управления, но они необходимы в том числе для того, чтобы задать нужные тренды и четко их выдерживать. А когда все начинают им следовать, логика кадровой политики воспроизводится автоматически, — отметил Дмитрий Бадовский.

Однако, чтобы добиться этого, потребуется 2–3 электоральных цикла, прогнозирует эксперт.