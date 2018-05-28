Бремя обновления

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный, после отставки Амана Тулеева возглавивший список «старейшин» региональной политики, ушел в отставку. В тот же день по собственному желанию сложил полномочия глава Якутии Егор Борисов. Повлиял ли скандал с дебоширом в самолете на карьеру Борисова, кому предстоит разбираться с проблемами сложнейшего северного региона и стоит ли ждать новых отставок — в материале портала iz.ru.

Подобрал момент

Глава Якутии Егор Борисов заявил о намерении подавать в отставку в понедельник, 28 мая. «Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне. Сам проводил это в кадровой работе, — написал он в Instagram. — Сегодня назрел тот момент в Якутии». По мнению чиновника, республике нужен новый руководитель, чтобы решать поставленные президентом «абсолютные новые стратегические задачи». Выборы нового главы должны пройти осенью этого года вместе с выборами депутатов Госсобрания (Ил Тумэн) и гордумы Якутска. «Каждый год проводить такие мероприятия становится накладным материально и морально», — отметил Борисов. По словам секретаря ЦИК России Майи Гришиной, выборы в таком случае придутся на 9 сентября — единый день голосования.

bremya1 Егор Борисов Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Якутия должна была выбирать нового главу осенью 2019 года. Борисов утверждает, что изначально не собирался в них участвовать. Оценивая итоги своей работы, он подчеркнул, что всегда действовал в интересах якутян и государства. Борисов начинал карьеру как рабочий и с тех пор, даже будучи главой республики, «всегда был в гуще народа, вместе разделяя их радость и горе». «Остаюсь верен своим принципам быть востребованным в малых и больших делах родной республики», — добавил Борисов и поблагодарил жителей республики за доверие, а главу государства Владимира Путина — за понимание. Спустя несколько часов на сайте Кремля появился указ об отставке Борисова по собственному желанию.

Еще два дня назад руководитель республики хвастался на странице в Instagram итогами работы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), в рамках которого было подписано соглашение о финансировании соцсферы с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Борисов рассказывал о планах запустить до конца года региональную лизинговую компанию с уставным капиталом в 2 млрд рублей и других далеко идущих планах.

Дебош напоследок

Последние месяцы повестка вокруг властей Якутии была не так позитивна. 10 мая прокуратура обнародовала данные расследования в отношении министра связи и информационных технологий республики Александра Борисова. Правоохранительные органы заподозрили его в незаконном трудоустройстве сына и двух знакомых в одно из подведомственных предприятий. Егор Борисов в тот же день отстранил его от должности. В конце апреля следователи возбудили уголовное дело против двух депутатов якутского парламента по подозрению в получении взятки в крупном размере.

bremya5 Помощник главы Якутии был снят с борта самолета за дебош Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg

А в конце февраля разгорелся скандал непосредственно вокруг главы Якутии после того, как его помощник был снят с борта самолета за дебош. В авиакомпании «Аэрофлот» утверждали, что Егор Борисов с супругой и Евгений Шигапов, летевшие бизнес-классом, пришли на посадку последними. Они отказались предоставить бортпроводникам посадочные талоны, а помощник в результате устроил скандал и даже попытался ворваться в кабину к пилоту, утверждают в компании. Там заявляли о намерении судиться с Шигаповым, а Борисов, в свою очередь, встал на сторону подчиненного и пообещал подумать над подачей ответного иска.

Не за выборы

Якутия оказалась в центре внимания и во время подсчета итогов президентских выборов. 64,38% жителей республики проголосовали за Владимира Путина, 27,25% — за кандидата от КПРФ, директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина. И хотя действующий глава государства лидировал, такие показатели вызвали вопросы — в Якутии Грудинин показал максимальный результат.

«В ряде улусов было так называемое сигнально-протестное голосование», — сказал порталу iz.ru глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. По его словам, в Якутии Павел Грудинин был буквально обречен на успех: «Якуты, в сравнении с теми же москвичами, совершенно иначе относятся к революции 1917 года, советской власти. Там идеализируют понятие социализма, совхоза». Кроме того, протестное голосование может быть связано с недовольством жителей республики по поводу обещанного мостового перехода через Лену (проект моста протяженностью 21 км, стоимость которого оценивается в 55–64 млрд рублей, был заморожен. — Прим. iz.ru).

«С точки зрения показателей социально-экономического развития, реализации задач по развитию территорий, взаимодействия с крупными компаниями к Борисову претензий нет и быть не может», — подчеркивает политолог.

По мнению руководителя Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павла Салина, история с помощником-дебоширом и коррупционные скандалы — лишь повод для отставки Борисова. «Реальная причина в другом. Речь идет о борьбе за контроль над регионом», — отметил эксперт с беседе с порталом iz.ru. Отставка произошла, когда «было принято решение о том, что Борисов не может, скажем так, удовлетворить интересы тех групп влияния, которые претендуют на большее представительство в Якутии».

«Если бы в отставку одновременно с Борисовым ушел [губернатор Алтайского края Александр] Карлин, можно было бы это связывать с результатом выборов», — подчеркивает Калачев. На Алтае кандидат от КПРФ получил результат в 23,67% при среднем по стране в 11,80%. Магаданская область под руководством Владимира Печеного же показала второй показатель по ДФО в пользу Владимира Путина при рекордной явке в 71,91%. Регион превзошел ожидания федерального центра, однако это не мешало отправить губернатора в отставку.

bremya2 Владимир Печеный Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

По оценке политолога, Печеный справлялся с работой. Особенно учитывая всю сложность Колымы — северного малонаселенного региона с катастрофической нехваткой инфраструктуры, проблемой кадров и дороговизны жизни. При этом, например, в рейтинге регионов по качеству жизни за 2017-й Магаданская область заняла 44-е место, обойдя тот же Крым или южную Астраханскую область.

«Все отмечают, что Магадан выглядит очень неплохо на фоне других городов ДФО — а Печеный, кстати, до назначения на губернаторский пост был мэром Магадана (в 2004–2013 годах. — Прим. iz.ru)», — напомнил собеседник портала. С точки зрения социально-экономического развития и голосования «нельзя говорить о каких-то серьезных провалах».

Павел Салин уверен, что сценарий «магаданской отставки» не сходится с якутским. «Особых претензий ему не предъявлялось. И желающих поменять его на какую-то свою креатуру тоже не наблюдалось», — считает руководитель Центра политологических исследований Финансового университета. Главной причиной его увольнения стал возраст — Владимиру Печеному, руководившему Колымой почти пять лет, в июне исполняется 69 лет.

Егор Борисов не сильно младше — ему 63 года. У теперь уже бывшего главы Якутии, проработавшего на этом посту восемь лет, серьезные проблемы со здоровьем — он перенес тяжелую операцию, рассказывает Константин Калачев. Он убежден, что для обоих губернаторов это почетная отставка, связанная в первую очередь с возрастом.

Укротили город

Президент Владимир Путин назначил врио губернатора Магаданской области 57-летнего Сергея Носова, с 2012 года занимавшего пост мэра Нижнего Тагила. В прошлом году он переизбрался на эту должность, получив поддержку 90,72% жителей города. «Сергей Носов уже давно ждал повышения. Куда его только не примеряли», — говорит Калачев. СМИ писали, что после президентских выборов Носов может возглавить Челябинскую область. Кроме того, источники называли его потенциальным преемником Тулеева.

bremya3 Президент подписал указ о назначении Сергея Носова временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

По мнению гендиректора Агентства политических и экономических ситуаций Дмитрия Орлова, Носов давно перерос уровень городского управленца. Переезд в Магаданскую область — вызов для него. «Сложный регион. Когда-то очень богатый и влиятельный, ныне — откровенно периферийный и проблемный. Если ему удастся сделать с ним то, что он сделал с Нижним Тагилом как мэр, я думаю, у него будут неплохие перспективы», — сказал политолог в беседе с порталом iz.ru.

«Что касается преемника, то я думаю, что это будет кадр из республики», — заявил Егор Борисов ТАСС до публикации указа о назначении на сайте Кремля. Тогда он подчеркнул, что якутские власти последовательно занимаются подготовкой кадров, «особенно молодых». Врио главы Якутии, как стало известно позднее, стал 46-летний мэр Якутска Айсен Николаев. Николаев возглавил столицу республики в 2012 году, в 2017-м переизбрался на этот пост при поддержке 68,41% горожан и при рекордной явке по Дальнему Востоку в 37,26%. При этом второй результат показала строка «против всех» — 10,8%.

bremya4 Айсен Николаев назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Саха (Якутия) Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Дмитрий Орлов отмечает, что выбор на Николаева пал не из-за того, что якутяне не приняли бы «варяга». «Это связано именно с эффективностью его как менеджера, а не с тем, что здесь соблюдаются какие-то клановые обязательства перед Борисовым», — говорит политолог. По его мнению, в обоих случаях ставка сделана на мэров, которые доказали эффективность, управляя городской средой. А это непростая работа, которая предполагает в том числе и устранение внутриэлитных конфликтов.

Продолжение следует

После выборов ушли в отставку пять губернаторов, включая Борисова и Печеного. Первые три произошли в связи с перестановками в кабмине — в новое правительство с губернаторских позиций ушли Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий автономный округ), Владимир Якушев (Тюменская область) и Александр Козлов (Амурская область).

Массовых губернаторских отставок образца прошлого года не будет, полагает глава Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве России: «Психологически власть настроена на то, чтобы ничего не менять». Список «отставников» пополнится максимум одним-двумя именами, считает Салин.

«Многие губернаторы уже выработали свой ресурс», — говорит Константин Калачев. В их числе Александр Михайлов, возглавляющий Курскую область с 2000 года, или Евгений Савченко, занимающий пост губернатора Белгородской области с 1993 года. Претензий к ним нет — все они опытные и эффективные руководители, однако пришло время обновления, резюмирует собеседник портала.