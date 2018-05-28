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В Кремле прокомментировали отставку главы Якутии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отставку главы Якутии Егора Борисова. 

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«В ближайшее время президент будет заниматься региональной проблематикой, конкретику сообщим», — сказал он в ответ на вопрос о том, согласована ли с Кремлем кандидатура преемника. 

Борисов объявил об уходе с поста главы региона 28 мая. По его словам, это решение было осознанным. Чиновник полагает, что после выборов президента РФ перед регионом были поставлены совершенно новые стратегические задачи, поэтому «республике нужен новый руководитель».

Егор Борисов занял кресло губернатора в 2010 году. До этого он семь лет руководил республиканским правительством.

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