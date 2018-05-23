Силуанов пообещал сохранить команду Минфина

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пообещал сохранить прежнюю команду ведомства. Об этом он сообщил журналистам.

«Конечно», — ответил зампред правительства на соответствующий вопрос сотрудников СМИ. Его цитирует ТАСС.

Сейчас первым заместителем министра финансов является Татьяна Нестеренко. На должности замминистра назначены Леонид Горнин, Юрий Зубарев, Андрей Иванов, Владимир Колычев, Алексей Лавров, Алексей Моисеев, Илья Трунин, Сергей Сторчак и Антон Котяков.

Глава Минфина также пояснил, что он не станет покидать ведомство, а будет совмещать работу в министерстве и в Белом доме. «Будут межведомственные мероприятия в Белом доме и в Минфине. Я же министр финансов как-никак», — подчеркнул Силуанов.

18 мая президент России Владимир Путин утвердил предложенный премьер-министром Дмитрием Медведевым кадровый состав правительства. Указ о назначении министров был подписан в тот же день.

Накануне, 22 мая, Медведев провел первое заседание правительства, на котором объявил министрам, что у них будет много непростой, но в то же время важной и интересной работы.