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Медведев подписал поручения по выполнению майского указа Путина

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал ряд поручений, направленных на выполнение нового майского указа главы государства Владимира Путина.

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Документ распределяет между профильными ведомствами и вице-премьерами поручения по разработке и реализации национальных проектов и стратегических документов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Президент России подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 7 мая, после инаугурации. Правительству, в частности, поручено к 2024 году обеспечить вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира и увеличить темпы экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности. Кроме того, в указе содержится положение о повышении уровня жизни граждан и росте продолжительности жизни. Этот пункт Медведев считает ключевым.

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