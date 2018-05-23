Медведев подписал поручения по выполнению майского указа Путина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал ряд поручений, направленных на выполнение нового майского указа главы государства Владимира Путина.

Документ распределяет между профильными ведомствами и вице-премьерами поручения по разработке и реализации национальных проектов и стратегических документов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Президент России подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 7 мая, после инаугурации. Правительству, в частности, поручено к 2024 году обеспечить вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира и увеличить темпы экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности. Кроме того, в указе содержится положение о повышении уровня жизни граждан и росте продолжительности жизни. Этот пункт Медведев считает ключевым.