Путин пожелал министрам здоровья и энергии для работы

Президент России Владимир Путин в ходе первого совещания с членами нового правительства в субботу, 26 мая, пожелал министрам здоровья и энергии для масштабной работы.

Лидер государства отметил, что кабмину предстоит большая и очень интересная работа, передает ТАСС.

«Я желаю вам сил, энергии, здоровья, чтобы всем хватило на эту масштабную работу, и успехов», – отметил президент. Глава государства подчеркнул, что министерства и правительство в целом должно быть нацелены на открытость и постоянный диалог с людьми.

Перед новым правительством страны стоят архисложные задачи, от решения которых зависит будущее, указал президент.

18 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом объявил кадровый состав нового кабмина. В тот же день указ о назначении министров был подписан.

Ранее, 7 мая, глава государства подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», который, частности, предусматривает вхождение страны в число пяти крупнейших экономик мира.