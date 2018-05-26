Путин заявил об архисложных задачах нового правительства
Президент России Владимир Путин заявил, что перед новым правительством страны стоят архисложные задачи, от решения которых зависит будущее.
Глава государства поручил кабмину максимально быстро составить план работы до 2024 года в соответствии с майским указом. Программа основных направлений деятельности должна быть подготовлена к 1 октября.
«Эти цели, задачи, их показатели — конкретные — требуют такой же ясной, понятной проработки механизмов их реализации, в том числе ресурсного обеспечения», — сказал он на совещании с обновленным кабинетом министров в субботу, 26 мая.
18 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом объявил кадровый состав нового кабмина. В тот же день указ о назначении министров был подписан.
Ранее, 7 мая, глава государства подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», который, частности, предусматривает вхождение страны в число пяти крупнейших экономик мира.