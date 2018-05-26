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Путин заявил об архисложных задачах нового правительства

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин заявил, что перед новым правительством страны стоят архисложные задачи, от решения которых зависит будущее. 

В новом составе
Владимир Путин встретится с членами правительства на следующей неделе

Глава государства поручил кабмину максимально быстро составить план работы до 2024 года в соответствии с майским указом. Программа основных направлений деятельности должна быть подготовлена к 1 октября. 

«Эти цели, задачи, их показатели — конкретные — требуют такой же ясной, понятной проработки механизмов их реализации, в том числе ресурсного обеспечения», — сказал он на совещании с обновленным кабинетом министров в субботу, 26 мая.

18 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом объявил кадровый состав нового кабмина. В тот же день указ о назначении министров был подписан.

Ранее, 7 мая, глава государства подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», который, частности, предусматривает вхождение страны в число пяти крупнейших экономик мира.

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