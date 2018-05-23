Назван самый известный вице-премьер нового правительства

Заместитель председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко является самым известным вице-премьером нового правительства. Как следует из данных опроса ВЦИОМа, о нем слышали 73% россиян.

«Наиболее известными среди представленных заместителей председателя правительства РФ являются Виталий Мутко (как показал опрос, о нем слышали 73% россиян), Татьяна Голикова (67%), первый вице-премьер Антон Силуанов (56%) и Дмитрий Козак (56%)», — свидетельствуют данные опроса, опубликованного в среду, 23 мая.

Самыми неизвестными пока являются ранее не входившие в число вице-премьеров Юрий Борисов (22%), Максим Акимов (22%) и Константин Чуйченко (14%).

Россияне отметили, что к большинству вице-премьеров нового состава кабинета министров относятся положительно.

Опрос о популярности членов нового кабинета министров проводился в период с 12 по 13 мая среди 2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

Согласно данным ВЦИОМа, более трети (37%) россиян ждут позитивных изменений в работе нового состава правительства.