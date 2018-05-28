Глава Якутии объявил о своей отставке

Глава Якутии Егор Борисов в понедельник, 28 мая, сообщил об уходе с поста главы региона.

«Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий», — написал он на своей странице в Instagram.

Он добавил, что всегда понимал необходимость ротации кадров на любом уровне. Борисов считает, что после выборов президента России перед регионом были поставлены совершенно новые стратегические задачи, в связи с чем «республике нужен новый руководитель».

Публикация от Егор Борисов (@egafborisov) 28 Май 2018 в 2:13 PDT

Борисов отметил, что до объявления дня выборов остается буквально несколько дней.

«Считаю, что выборы главы Якутии необходимо провести этой осенью. Каждый год проводить такие мероприятия становится накладным материально и морально», — написал он.

Также Борисов поблагодарил народ Якутии за доверие и пожелал всем мира и добра.

Егор Борисов занял данный пост летом 2010 года, до этого он семь лет руководил республиканским правительством.

В феврале 2018 года в национальном рейтинге губернаторов Борисов занял 83-е место — третье с конца списка.

7 мая президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», который, в частности, предусматривает вхождение страны в число пяти крупнейших экономик мира.