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Председатель правительства Якутии временно займет место главы региона

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Председатель правительства Якутии Евгений Чекин займет место главы региона до назначения врио президентом Владимиром Путиным, сообщил порталу iz.ru руководитель департамента по информационной политике администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) Станислав Платонов.

Ранее глава Якутии Егор Борисов в понедельник, 28 мая, сообщил об уходе с поста главы региона. Он отметил, что всегда понимал необходимость ротации кадров на любом уровне. Борисов считает, что после выборов президента России перед регионом были поставлены совершенно новые стратегические задачи, в связи с чем «республике нужен новый руководитель». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отставку главы Якутии, сказав, что в ближайшее время президент будет заниматься региональной проблематикой.

«Сегодня Егор Борисов заявил о прекращении своих полномочий главы республики в связи с отставкой по собственному желанию. Решение о назначении врио главы Якутии еще не принято. Это принимает президент страны Владимир Путин. Сегодня правительство работает в прежнем режиме. До назначения врио, согласно закону, временно исполняющим главы республики будет председатель правительства Якутии Евгений Чекин», — сказал Платонов.  

Егор Борисов занял кресло губернатора в 2010 году. До этого он семь лет руководил республиканским правительством.

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