Председатель правительства Якутии временно займет место главы региона

Председатель правительства Якутии Евгений Чекин займет место главы региона до назначения врио президентом Владимиром Путиным, сообщил порталу iz.ru руководитель департамента по информационной политике администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) Станислав Платонов.

Ранее глава Якутии Егор Борисов в понедельник, 28 мая, сообщил об уходе с поста главы региона. Он отметил, что всегда понимал необходимость ротации кадров на любом уровне. Борисов считает, что после выборов президента России перед регионом были поставлены совершенно новые стратегические задачи, в связи с чем «республике нужен новый руководитель». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отставку главы Якутии, сказав, что в ближайшее время президент будет заниматься региональной проблематикой.

«Сегодня Егор Борисов заявил о прекращении своих полномочий главы республики в связи с отставкой по собственному желанию. Решение о назначении врио главы Якутии еще не принято. Это принимает президент страны Владимир Путин. Сегодня правительство работает в прежнем режиме. До назначения врио, согласно закону, временно исполняющим главы республики будет председатель правительства Якутии Евгений Чекин», — сказал Платонов.

Егор Борисов занял кресло губернатора в 2010 году. До этого он семь лет руководил республиканским правительством.