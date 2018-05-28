Прямой эфир
Сюжет:

Источник назвал имя кандидата на пост губернатора Тюменской области

0
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Тюмени Александр Моор является основным кандидатом на пост губернатора Тюменской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Мэр Тюмени займет это место, он рассматривается как основной кандидат», — заявил собеседник агентства.

Прежний губернатор Тюменской области Владимир Якушев был назначен на должность главы Министерства природных ресурсов и экологии. Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин.

28 мая президент РФ принял отставку по собственному желанию губернатора Магаданской области Владимира Печеного. Помимо прочего, об уходе с поста главы региона сообщил глава Якутии Егор Борисов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин подписал указ о назначении Рогозина главой «Роскосмоса»
«Спасибо за доверие, не подведем»
Президент Владимир Путин назначил Игоря Шувалова и Дмитрия Рогозина на новые посты

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017