Источник назвал имя кандидата на пост губернатора Тюменской области

Мэр Тюмени Александр Моор является основным кандидатом на пост губернатора Тюменской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Мэр Тюмени займет это место, он рассматривается как основной кандидат», — заявил собеседник агентства.

Прежний губернатор Тюменской области Владимир Якушев был назначен на должность главы Министерства природных ресурсов и экологии. Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин.

28 мая президент РФ принял отставку по собственному желанию губернатора Магаданской области Владимира Печеного. Помимо прочего, об уходе с поста главы региона сообщил глава Якутии Егор Борисов.