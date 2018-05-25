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Путин отметил важность обновления управленческих кадров в регионах

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент России Владимир Путин отметил важность продолжения качественного обновления управленческих команд в регионах.

В новом составе
Владимир Путин встретится с членами правительства на следующей неделе

«Именно на этом уровне сейчас во многом формируется новая управленческая культура, современные подходы к решению экономических, социальных задач, складываются открытые форматы взаимодействия государства и общества, участия граждан в самоуправлении и решении повседневных задач», — отметил Путин.

Президент напомнил, что ряд успешных глав регионов вошли в новый состав правительства РФ. В частности, в обновленном кабмине на пост министра строительства и ЖКХ назначен экс-глава Тюменской области Владимир Якушев, а на должность главы Министерства природных ресурсов и экологии — экс-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что указы президента о назначении новых врио губернаторов будут оперативно выпущены после принятия решения по их кандидатурам.

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