Путин отметил важность обновления управленческих кадров в регионах

Президент России Владимир Путин отметил важность продолжения качественного обновления управленческих команд в регионах.

«Именно на этом уровне сейчас во многом формируется новая управленческая культура, современные подходы к решению экономических, социальных задач, складываются открытые форматы взаимодействия государства и общества, участия граждан в самоуправлении и решении повседневных задач», — отметил Путин.

Президент напомнил, что ряд успешных глав регионов вошли в новый состав правительства РФ. В частности, в обновленном кабмине на пост министра строительства и ЖКХ назначен экс-глава Тюменской области Владимир Якушев, а на должность главы Министерства природных ресурсов и экологии — экс-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что указы президента о назначении новых врио губернаторов будут оперативно выпущены после принятия решения по их кандидатурам.