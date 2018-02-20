«Аэрофлот» пойдет в суд после скандала с помощником главы Якутии

Авиакомпания «Аэрофлот» намерена через суд взыскать расходы с помощника главы Якутии Евгения после конфликта на борту, который привел к задержке самолета. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Аэрофлот намерен в судебном порядке взыскать расходы, понесенные в результате задержки рейса и дополнительного обслуживания воздушного судна в базовом аэропорту Шереметьево, с Евгения Шигапова, который был отстранен от полета за неподчинение требованиям экипажа и попытку самовольно проникнуть в кабину пилотов воздушного судна», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Глава Якутии Егор Борисов заявил, что рассматривает возможность подготовить исковое заявление из-за неподобающего поведения бортпроводников «Аэрофлота». Они, по его словам, забыли передать посадочные талоны.

Во вторник, 20 февраля, РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлено получение помощником главы Якутии Шигаповым посадочных талонов на самолет перед инцидентом на борту рейса Москва–Якутск.

В «Аэрофлоте» заявили о том, что пассажиры бизнес-класса Егор Борисов с супругой и Евгений Шигапов явились на посадку последними с большим количеством пакетов ручной клади. На просьбу бортпроводника предъявить посадочные талоны они ответили категорическим отказом. После конфликта на борту помощник главы Якутии был снят с рейса и передан полиции.