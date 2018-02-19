Глава Якутии прокомментировал снятие своего помощника с рейса

Председатель правительства республики Саха (Якутия) Егор Борисов рассказал свою версию событий на борту самолета рейса Москва–Якутск «Аэрофлота», в результате которых его помощник был снят с рейса правоохранителями. Об этом чиновник написал в Instagram.



По словам Борисова, причиной произошедшего стала забывчивость сотрудников аэропорта, которые при прохождении стойки регистрации не передали ему и его супруге посадочные талоны. Хотя талоны ему принесли «чуть позже с извинениями», на борту ожидавшего взлета самолета успел разгореться конфликт с экипажем.



«Этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника», — утверждает Борисов, отметив, что рассматривает вариант обращения в суд.

17 февраля помощник Борисова Евгений Шигапов был снят с рейса Москва–Якутск из-за дебоша. Близкие к «Аэрофлоту» источники отмечали, что он был выведен из самолета вызванными сотрудниками МВД после отказа предъявить посадочный талон, оскорблений в адрес персонала и попытку пройти в кабину пилотов.

Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении Шигапова к административной ответственности за нарушение правил поведения на транспорте.



По информации «Аэрофлота», супруги Борисовы и Шигапов вошли в самолет последними с большим количеством ручной клади, отказавшись предъявлять посадочные талоны. В беседе с членами экипажа они возмущались правилами авиакомпании, оскорбляли бортпроводников и показывали свои служебные удостоверения.



19 февраля авиапассажира в Красноярске сняли с рейса и оштрафовали на 1 тыс. рублей за ругань и требование места в бизнес-классе.