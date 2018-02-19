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Глава Якутии прокомментировал снятие своего помощника с рейса

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Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
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Председатель правительства республики Саха (Якутия) Егор Борисов рассказал свою версию событий на борту самолета рейса Москва–Якутск «Аэрофлота», в результате которых его помощник был снят с рейса правоохранителями. Об этом чиновник написал в Instagram.

По словам Борисова, причиной произошедшего стала забывчивость сотрудников аэропорта, которые при прохождении стойки регистрации не передали ему и его супруге посадочные талоны. Хотя талоны ему принесли «чуть позже с извинениями», на борту ожидавшего взлета самолета успел разгореться конфликт с экипажем.

«Этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника», — утверждает Борисов, отметив, что рассматривает вариант обращения в суд.

В СМИ распространяется информация об инциденте с моим участием на борту самолёта авиакомпании "Аэрофлот". Поводом послужило то, что после регистрации сотрудники аэропорта забыли передать нам с супругой посадочные талоны, их принесли чуть позже с извинениями. Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряжённость и без всяких оснований снять с рейса моего помощника. Случаи неподобающего поведения бортпроводников "Аэрофлота" в отношении пассажиров из Якутии случались и ранее. Поручил аппарату правительства республики дать всеобъемлющую и объективную юридическую оценку действиям экипажа и стюардессы, при необходимости подготовить исковое заявление.

Публикация от Егор Борисов (@egafborisov) Фев 19, 2018 в 12:38 PST

17 февраля помощник Борисова Евгений Шигапов был снят с рейса Москва–Якутск из-за дебоша. Близкие к «Аэрофлоту» источники отмечали, что он был выведен из самолета вызванными сотрудниками МВД после отказа предъявить посадочный талон, оскорблений в адрес персонала и попытку пройти в кабину пилотов.

Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении Шигапова к административной ответственности за нарушение правил поведения на транспорте.

По информации «Аэрофлота», супруги Борисовы и Шигапов вошли в самолет последними с большим количеством ручной клади, отказавшись предъявлять посадочные талоны. В беседе с членами экипажа они возмущались правилами авиакомпании, оскорбляли бортпроводников и показывали свои служебные удостоверения.

19 февраля авиапассажира в Красноярске сняли с рейса и оштрафовали на 1 тыс. рублей за ругань и требование места в бизнес-классе.

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