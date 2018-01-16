Глава Якутии заинтересовался перепиской министра спорта и бизнесмена

Глава Якутии Егор Борисов дал поручение администрации разобраться в ситуации с интернет-перепиской между министром спорта в регионе Георгием Балакшиным и местным предпринимателем Александром Яковлевым (Нюрбинским), который якобы обвинил чиновника в земельных махинациях.

По данным местных СМИ, в переписке бизнесмен обвиняет главу Минспорта в махинациях с землей в Якутстке. Информация о переписке была распространена через социальные сети.

«С моей стороны уже дано поручение администрации проверить ситуацию. При необходимости будет подключена прокуратура», — заявил Борисов во время пресс-конференции во вторник.