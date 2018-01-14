Два жителя Якутии замерзли насмерть после аварии машины

Два жителя Намского района Якутии умерли, оказавшись на 50-градусном морозе после поломки автомобиля.

Информацию об этом распространила помощник руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) РФ Надежда Дворецкая в воскресенье, 14 января.

«Проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел двух мужчин, 23 и 29 лет, с признаками переохлаждения в Намском районе республики», — цитирует ее ТАСС.

Инцидент произошел после того, как пять жителей республики поехали на коневодческую базу, у них сломался автомобиль и они пошли пешком до человеческого жилья.

Двое мужчин оказались одеты не по погоде, и, когда удалось привести помощь, они уже замерзли.

10 января стало известно, что открытый чемпионат и первенство по лыжным гонкам на призы главы Оренбурга вновь перенесены из-за мороза.

Соревнования должны были начаться в это воскресенье, 14 декабря, в экопарке «Качкарский Мар». Однако на этот день метеорологи дают неблагоприятный прогноз. Температура в Оренбурге может опуститься до –28 градусов, принято решение о переносе гонок на 27 января.