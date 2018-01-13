Прямой эфир

Прокуратура Тюмени проверит данные о высаженной из автобуса в мороз девочке

0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Тюмени начала проверку после сообщений местных СМИ об инциденте с девочкой, которую высадили из автобуса в морозную погоду из-за нехватки денег. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

«Прокуратура Ленинского района Тюмени начала проверку по сообщениям СМИ о том, что ребенка высадили из автобуса из-за нехватки денег», — приводит ТАСС комментарий представителя ведомства.

Ранее стало известно, что днем 12 января кондуктор тюменского автобуса высадил 15-летнюю девочку на мороз. У несовершеннолетней было при себе только 20 рублей, и их не хватило на оплату проезда. Девочке помогли деньгами прохожие на остановке, и она добралась до необходимого ей места только через несколько часов. По словам родственников, подросток ехал с пересадкой и ей неправильно дали сдачу в первом автобусе.

Поверку по этому факту уже проводит региональное управление Следственного комитета России.

Похожий случай произошел 27 ноября в Екатеринбурге. Кондуктор автобуса высадил ребенка-инвалида в морозную погоду, несмотря на предъявленный им проездной билет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд отказался заключать под стражу водителя въехавшего в переход в Москве автобуса
Проезд по платным отрезкам трассы М11 в Подмосковье подорожал

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017