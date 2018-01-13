Прокуратура Тюмени проверит данные о высаженной из автобуса в мороз девочке

Прокуратура Тюмени начала проверку после сообщений местных СМИ об инциденте с девочкой, которую высадили из автобуса в морозную погоду из-за нехватки денег. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

«Прокуратура Ленинского района Тюмени начала проверку по сообщениям СМИ о том, что ребенка высадили из автобуса из-за нехватки денег», — приводит ТАСС комментарий представителя ведомства.

Ранее стало известно, что днем 12 января кондуктор тюменского автобуса высадил 15-летнюю девочку на мороз. У несовершеннолетней было при себе только 20 рублей, и их не хватило на оплату проезда. Девочке помогли деньгами прохожие на остановке, и она добралась до необходимого ей места только через несколько часов. По словам родственников, подросток ехал с пересадкой и ей неправильно дали сдачу в первом автобусе.

Поверку по этому факту уже проводит региональное управление Следственного комитета России.

Похожий случай произошел 27 ноября в Екатеринбурге. Кондуктор автобуса высадил ребенка-инвалида в морозную погоду, несмотря на предъявленный им проездной билет.