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СК проверяет информацию о высаженной из автобуса в мороз девочке в Тюмени

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Тюмени правоохранители проверяют информацию СМИ о высаженной из автобуса в мороз 15-летней девочке. Об этом заявили в региональном управлении Следственного комитета России. 

«Согласно сообщению прессы, в дневное время 12 января у ехавшей к бабушке девочки оказалось недостаточно денег для оплаты проезда в автобусе № 55, после чего кондуктор высадила ребенка на следующей остановке», — говорится в сообщении.

При этом в материале уточняется, что в течение дня в городе «наблюдалась низкая температура воздуха».

После инцидента девочка попросила помощи у прохожих и доехала до нужной остановки. 

Как писал портал iz.ru 27 ноября, в Екатеринбурге кондуктор автобуса высадил в мороз ребенка-инвалида, несмотря на предъявленный им проездной билет. По факту инцидента прокуратурой проводится проверка.

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