СК проверяет информацию о высаженной из автобуса в мороз девочке в Тюмени

В Тюмени правоохранители проверяют информацию СМИ о высаженной из автобуса в мороз 15-летней девочке. Об этом заявили в региональном управлении Следственного комитета России.

«Согласно сообщению прессы, в дневное время 12 января у ехавшей к бабушке девочки оказалось недостаточно денег для оплаты проезда в автобусе № 55, после чего кондуктор высадила ребенка на следующей остановке», — говорится в сообщении.

При этом в материале уточняется, что в течение дня в городе «наблюдалась низкая температура воздуха».

После инцидента девочка попросила помощи у прохожих и доехала до нужной остановки.

Как писал портал iz.ru 27 ноября, в Екатеринбурге кондуктор автобуса высадил в мороз ребенка-инвалида, несмотря на предъявленный им проездной билет. По факту инцидента прокуратурой проводится проверка.