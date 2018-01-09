Прямой эфир

Проезд по платным отрезкам трассы М11 в Подмосковье подорожал

0
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проезд по платным отрезкам трассы М11 в Московской области подорожал со вторника. Тарифы для легкового транспорта выросли от 10 до 50 рублей.

Подорожание коснулось направлений Москва — Шереметьево, Москва — Зеленоград, Москва — ММК (А107) и Зеленоград — Солнечногорск.

Стоимость абонементов на проезд также изменится.
При этом скидка по транспондеру для всех транспортных средств составит 20%.

«Тарифы выросли, в среднем, на 5%. Стоимость корректируют для поддержания экономического баланса проекта», — цитирует телеканал «360» пресс-секретаря платной автодороги Москва-Солнечногорск Олега Завьялова.

В настоящее время платные участки действуют при объезде Вышнего Волочка и Торжка. На них и на других платных отрезках «Автодора» выгоднее всего ездить по транспондеру. Целиком все 700 км трассы М11 начнут функционировать к чемпионату мира по футболу.

Трасса М11, которая будет иметь от 2 до 5 полос, станет самым быстрым способом добраться от Москвы до Петербурга на автомобиле. Расчетный скоростной режим составит до 150 км/ч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Платной парковки во дворах не будет»
Максим Ликсутов — о стоянках, новой билетной системе, интеллектуальных камерах в метро и аварии в переходе
На трассе «Москва — Санкт-Петербург» ввели новогодние условия проезда

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017