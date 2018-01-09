Проезд по платным отрезкам трассы М11 в Подмосковье подорожал

Проезд по платным отрезкам трассы М11 в Московской области подорожал со вторника. Тарифы для легкового транспорта выросли от 10 до 50 рублей.

Подорожание коснулось направлений Москва — Шереметьево, Москва — Зеленоград, Москва — ММК (А107) и Зеленоград — Солнечногорск.

Стоимость абонементов на проезд также изменится.

При этом скидка по транспондеру для всех транспортных средств составит 20%.

«Тарифы выросли, в среднем, на 5%. Стоимость корректируют для поддержания экономического баланса проекта», — цитирует телеканал «360» пресс-секретаря платной автодороги Москва-Солнечногорск Олега Завьялова.

В настоящее время платные участки действуют при объезде Вышнего Волочка и Торжка. На них и на других платных отрезках «Автодора» выгоднее всего ездить по транспондеру. Целиком все 700 км трассы М11 начнут функционировать к чемпионату мира по футболу.

Трасса М11, которая будет иметь от 2 до 5 полос, станет самым быстрым способом добраться от Москвы до Петербурга на автомобиле. Расчетный скоростной режим составит до 150 км/ч.