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На трассе «Москва — Санкт-Петербург» ввели новогодние условия проезда

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Владельцы транспондеров в течение новогодних каникул смогут бесплатно ездить по участку трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» от столицы до Солнечногорска с часа ночи до шести утра. Об этом в субботу, 30 декабря, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщение «Северо-Западной концессионной компании», отвечающей за этот отрезок дороги.

В управляющей организации отметили, что благодаря акции, которая будет действовать с 30 декабря 2017-го по конец января 2018-го года, автомобилисты смогут «с комфортом и безопасно доезжать до дома после праздничных встреч в кругу семьи и друзей».

Отмечается, что на время действия акции выгоду получат не только владельцы транспондеров. Так, в дневные и вечерние часы те, кто едет в гости или в аэропорт, могут сэкономить 20% от однократного проезда по трассе при оплате наличными или банковской картой. Также появится возможность купить абонемент на 10, 20 и 30 поездок и, таким образом, сэкономить до 60% от первоначального тарифа.

В конце октября сообщалось, что на трассе М-11 появились два новых платных участка. Они расположены в Тверской и Новгородской областях.

Общая протяженность высокоскоростной трассы М-11 составляет 669 км, полностью ее запустят в эксплуатацию с 2018 года. Вся дорога будет платной.

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