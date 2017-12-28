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Номера федеральных трасс изменятся с 1 января

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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С первого дня наступающего года в России изменятся номера федеральных трасс. О грядущих изменениях сообщает Росавтодор на своем сайте.

Буква «М», отмечает ведомство, будет использоваться для трасс, соединяющих российскую столицу со столицами других государств и субъектов России. Из-за этого нововведения «изменения коснулись трасс М-18 «Кола» и М-20 «Псков». Эти дороги будут называться Р-21 «Кола» и Р-23, сообщает «Газета.ру».

Буквой «Р» обозначат дороги федерального или регионального значения, соединяющие административные центры, «А» предназначается для дорог, являющихся подъездом к крупнейшим транспортным узлам.

Ранее сообщалось, что пресс-служба госкорпорации «Автодор» назвала стоимость проезда по трассе М-4 «Дон» в сторону Краснодара. 

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