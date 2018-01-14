В Москве днем ожидается 6 градусов мороза

В Москве ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха днем составит 4–6 градусов мороза. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

Скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление днем составит 766 мм ртутного столба.

Температура ночью составит от –6 до –8 градусов.

Ранее стало известно, что ночь на субботу стала самой холодной во время нынешней календарной зимы — температура воздуха опустилась до 8,7 градуса мороза.