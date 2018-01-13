Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордно высокому

Главная столичная метеостанция на ВДНХ в полдень субботы, 13 января, зафиксировала атмосферное давление на уровне 769 мм ртутного столба.

Как сообщает Гидрометцентр России, это всего на 2 мм ртутного столба меньше, чем 13 января 1937 года, когда был установлен рекорд атмосферного давления дня — 771 мм.

Портал iz.ru писал о предупреждении синоптиков о том, что атмосферное давление в Москве достигнет рекордно высоких значений в выходные. По прогнозам, в субботу и воскресенье давление должно было составить 767 мм ртутного столба, что превышает норму примерно на 15 мм.