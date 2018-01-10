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В Оренбурге из-за морозов перенесли чемпионат по лыжным гонкам

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Открытый чемпионат и первенство по лыжным гонкам на призы главы Оренбурга вновь перенесены. Соревнования должны были начаться в это воскресенье,14 декабря, в эко-парке «Качкарский Мар». Однако на этот день метеорологи дают неблагоприятный прогноз.

Поскольку в конце недели температура в Оренбурге может опуститься до -28 градусов, принято решение о переносе гонок на 27 января, передает РИА «Оренбуржье». Забеги начнутся с масс-старта, также в программе первенства — дистанции на 2, 3, 5 и 10 км для всех возрастных групп.

Как напомнили в комитете по физкультуре и спорту Оренбурга и городской федерации лыжных гонок, которые выступили организаторами соревнований, в них могут принять участие все любители этого вида спорта, живущие в Оренбургской области.

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