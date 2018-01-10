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На Ямале из-за аномального тепла растаяли дороги

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Фото: РИА Новости/В. Чистяков
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Большинство ледовых переправ закрыто на Ямале. Из 114 таких дорог действуют лишь 40. Проезд возможен лишь по одной зимней трассе. По словам спасателей, отрыть больше не позволяют погодные условия.

По словам начальника отдела безопасности на водных объектах регионального ГУ МЧС Александра Макарова, которые приводит ИА «Ура.ру», на Ямале установилась аномально теплая погода — температура поднимается до 5 градусов мороза. Из-за этого лед не успевает промерзать до нужной толщины. Для того чтобы инспекторы разрешили проезд, она должна быть минимум 30–35 см.

Агентство напоминает, что власти Ямала с начала года заявляли о проблемах с зимними трассами. Обсуждение возобновилось после того, как 7 января несколько десятков водителей застряли на маршруте Салехард–Надым. В частности, этот вопрос обсуждался на расширенном заседании правительства ЯНАО.

А вот в Приморье декабрь стал самым холодным за последние 30 лет. В некоторых районах ночные температуры опускались до -36 градусов.

Тем не менее, в России минувший год был признан самым теплым в истории.

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