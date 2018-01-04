Аномальные морозы в США

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
Аномальные морозы сковали среднюю часть США. Температура опуститилась на 11-17 градусов ниже нормы, которая в январе составляет 16 градусов тепла. Национальная служба погоды предупреждает об угрозе переохлаждения под действием сильного ветра на обширной территории страны от южной части Техаса до Канады и от Монтаны и Вайоминга на западе до Новой Англии на севере штата Мэн. На фото: парусник в замерзших водах Атлантического океана в гавани между Уинтропом и Бостоном, штат Массачусетс
Фото: REUTERS/Jeenah Moon
Рабочие убирают снег во время метели на Таймс-Сквер на Манхэттене, Нью-Йорк
Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
Женщина гуляет по улице во время метели в Лонг-Бич, Нью-Йорк. По прогнозам синоптиков, вечером 4 января в регионе ожидается сильнейший снегопад
Фото: Getty Images/Mark Wilson
Грузовик, перевернутый во время снежной бури в Джорджтауне, штат Делавэр
Фото: REUTERS/Aaron Lynett
Сильные морозы привели к иллюзии замерзания Нигарского водопада. Сам поток не замерз, но водная пыль превратилась в лед еще в воздухе и осела на камнях и деревьях, создав эффект застывшего водопада
Фото: REUTERS/Aaron Lynett
Ранее Ниагара замерзала в 1848 и 1912 годах
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Мужчина смотрит на падающий снег, Манхэттэн, Нью-Йорк
Фото: REUTERS/Brian Snyder
Погрузка автодорожной соли в рамках подготовки к аномальным морозам в Челси, штат Массачусетс
Фото: REUTERS
Спасательный катер берет на буксир застрявшее во льду судно на Гудзонском заливе около Кингстона, Нью-Йорк
Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Замороженный мемориальный фонтан Джозефины Шоу-Лоуэлл в Нью-Йорке
Фото: REUTERS/Joshua Roberts
Мемориал Джефферсона отражается на льду во время аномального холода в Вашингтоне
Фото: REUTERS/Jim Young
Заснеженное поле, штат Айова
Фото: REUTERS/Jeenah Moon
Рабочие разбрасывают дорожную соль во время метели на Таймс-Сквер на Манхэттене, Нью-Йорк
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