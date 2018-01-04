Аномальные морозы в США

Аномальные морозы сковали среднюю часть США. Температура опуститилась на 11-17 градусов ниже нормы, которая в январе составляет 16 градусов тепла. Национальная служба погоды предупреждает об угрозе переохлаждения под действием сильного ветра на обширной территории страны от южной части Техаса до Канады и от Монтаны и Вайоминга на западе до Новой Англии на севере штата Мэн. На фото: парусник в замерзших водах Атлантического океана в гавани между Уинтропом и Бостоном, штат Массачусетс