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В «Аэрофлоте» прокомментировали инцидент на рейсе Москва–Якутск

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировали инцидент с участием главы Якутии Егора Борисова, его супруги и помощника Евгения Шигапова на борту самолета, выполнявшего рейс Москва–Якутск.

«Пассажиры Борисов, Борисова и Шигапов пришли на посадку последними с большим количеством пакетов из дьюти-фри в ручной клади. На просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочные талоны в категоричной форме отказались», — рассказали порталу iz.ru в авиакомпании. 

Как уточнили в пресс-службе «Аэрофлота», данные пассажиры выражали крайнее несогласие с правилами авиакомпании и оскорбляли проводников. Помощник главы Якутии Евгений Шигапов попытался самовольно проникнуть в кабину пилотов, после чего было принято решение снять его с рейса и передать полицейским. Сейчас рассматривается вопрос о его привлечении к административной ответственности за нарушение правил поведения на транспорте. В авиакомпании отметили, что располагают свидетельскими показаниями пассажиров. 

Из-за инцидента задержка рейса составила порядка одного часа.

Ранее глава Якутии заявил, что причиной конфликта стало то, что после прохода стойки регистрации сотрудники аэропорта забыли передать ему и его супруге посадочные талоны, однако принесли их чуть позже с извинениями. Он добавил, что рассматривает возможность обращения в суд.

Ранее в январе авиакомпания «Аэрофлот» заявила о намерении в судебном порядке взыскать с супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы (Казьминой) расходы, понесенные из-за задержки рейса Москва–Алма-Ата. Женщина отказалась пристегнуться, пыталась оказать давление на экипаж, представившись сотрудником ФСБ, и не реагировала на замечания бортпроводников.

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