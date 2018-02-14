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«Аэрофлот» улучшил правила перевозки музыкальных инструментов

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Фото: Global Look Press/PLANET PHOTOS
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Компания «Аэрофлот» увеличила размер музыкальных инструментов, которые можно провозить на борту самолета в качестве ручной клади.

Теперь допустимый размер инструмента, который можно взять с собой в салон, составляет 135 см по сумме трех измерений. Это на 15 см больше, чем было ранее.

Нововведения коснутся и правил перевозки гитар в качестве ручной клади. Если размер инструмента превышает 135 см по сумме трех измерений, допускается размещение в салоне в зависимости от типа лайнера и его технических возможностей. При этом пассажир должен будет предупредить авиаперевозчика не позднее чем за 36 часов до вылета.

В сообщении «Аэрофлота» отмечается, что об изменении правил компания задумалась после просьб музыкальных коллективов, которые часто вынуждены перевозить с собой инструменты при перелетах на гастролях.

Новые правила вступают в силу с 15 февраля 2018 года.

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