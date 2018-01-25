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«Аэрофлот» продал первый билет для футбольных болельщиков за пять рублей

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Авиакомпания «Аэрофлот» начала продавать билеты для футбольных болельщиков по пять рублей. Первым пассажиром, оформившим такой билет, стал житель Новосибирска. Перелет из родного города в Москву и обратно обошелся ему в 10 рублей с учетом всех такс и сборов.

«Тариф болельщика» «Аэрофлот» ввел с 1 января текущего года для поддержки сборной России. Добраться экономклассом в города, где пройдут матчи с участием российской команды, а также обратно, можно будет за 5 рублей за каждый полетный сегмент. Тариф действует в течение трех дней от даты игры.

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная России проведет три матча. 14 июня в Москве она встретится с командой Саудовской Аравии, 19 июня в Санкт-Петербурге — с Египтом и 25 июня в Самаре — с Уругваем.

Чтобы оформить билет по специальному тарифу, пассажиру, кроме российского паспорта, необходим паспорт болельщика и билет на матч с участием сборной России. По данным авиакомпании, на сегодняшний день уже подано более 2 тыс. заявок на покупку таких авиабилетов.

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