«Аэрофлот» продал первый билет для футбольных болельщиков за пять рублей

Авиакомпания «Аэрофлот» начала продавать билеты для футбольных болельщиков по пять рублей. Первым пассажиром, оформившим такой билет, стал житель Новосибирска. Перелет из родного города в Москву и обратно обошелся ему в 10 рублей с учетом всех такс и сборов.

«Тариф болельщика» «Аэрофлот» ввел с 1 января текущего года для поддержки сборной России. Добраться экономклассом в города, где пройдут матчи с участием российской команды, а также обратно, можно будет за 5 рублей за каждый полетный сегмент. Тариф действует в течение трех дней от даты игры.

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная России проведет три матча. 14 июня в Москве она встретится с командой Саудовской Аравии, 19 июня в Санкт-Петербурге — с Египтом и 25 июня в Самаре — с Уругваем.

Чтобы оформить билет по специальному тарифу, пассажиру, кроме российского паспорта, необходим паспорт болельщика и билет на матч с участием сборной России. По данным авиакомпании, на сегодняшний день уже подано более 2 тыс. заявок на покупку таких авиабилетов.