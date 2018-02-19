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Помощник главы Якутии снят с рейса в Москве за дебош в самолете

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Фото: ТАСС/Новодережкин Антон
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Помощник главы Якутии Евгений Шигалов был снят с рейса Москва–Якутск за дебош в самолете «Аэрофлота». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники близкие к авиакомпании.

Отмечается, что инцидент произошел 17 февраля. Шигалов отказался предъявить посадочный талон, а на просьбы бортпроводников реагировал нецензурной бранью. Также мужчина оскорбил членов экипажа и попытался проникнуть в кабину пилотов.

Факт нарушения был зафиксирован, на борт воздушного судна вызваны сотрудники полиции, пассажира сняли с рейса и доставили в дежурную часть линейного управления МВД РФ Шереметьева.

Самолет вылетел в Якутск с задержкой чуть более 1 часа.

В конце января портал iz.ru сообщил, что пассажирка рейса Москва–Дубай закурила на борту самолета и попыталась пройти в кабину пилотов. По предварительным данным, девушка находилась в состоянии наркотического опьянения.

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