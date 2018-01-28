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Более 600 дебоширов сняли с рейсов в аэропортах Москвы в 2017 году

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Полицейские сняли и не допустили на рейсы в московских аэропортах в прошлом году 634 человека, сообщает управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

При этом на 19 из них завели уголовное дело в основном по статьям о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти. Еще 611 пассажиров отделались административной ответственностью, указывает ТАСС.

При этом большинство из них были пьяны, ругались матом и не выполняли требования командира и бортпроводников лайнера. Некоторые из них курили и употребляли спиртные напитки на борту самолета.

Ведомство констатирует, число авиадебоширов постепенно снижается. Так, в 2016 году были сняты и не допущены на рейсы 667 нарушителей общественного порядка. 

Тем временем Ространснадзор планирует ужесточить наказания для авиадебоширов, поскольку уговоры не помогают. Особо буйным перевозчики смогут ограничивать доступ в самолеты на год, причем сразу все авиакомпании. Кроме того, бортпроводников хотят снабдить наручниками и электрошокерами, чтобы усмирять хулиганов.

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