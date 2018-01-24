Бузова летела в эконом-классе из-за отказа уступить ей место

Телеведущая и с недавних пор певица Ольга Бузова летела в Москву из Таиланда в эконом-классе, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По рассказам очевидцев, звезде не хватило места в бизнес-классе. Перед полетом, предположительно по ее просьбе, к пассажирам из «бизнеса» подходила стюардесса и просила уступить место Бузовой и пересесть в «эконом», причем безвозмездно.

Трое пассажиров отказались, а четвертый недоумевающе спросил, кто это такая. Место певице так и не уступили.

23 января Бузова закрыла свой Instagram. Что именно толкнуло ее на такой шаг, пока не известно.