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Бузова летела в эконом-классе из-за отказа уступить ей место

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Телеведущая и с недавних пор певица Ольга Бузова летела в Москву из Таиланда в эконом-классе, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По рассказам очевидцев, звезде не хватило места в бизнес-классе. Перед полетом, предположительно по ее просьбе, к пассажирам из «бизнеса» подходила стюардесса и просила уступить место Бузовой и пересесть в «эконом», причем безвозмездно.

Трое пассажиров отказались, а четвертый недоумевающе спросил, кто это такая. Место певице так и не уступили.

23 января Бузова закрыла свой Instagram. Что именно толкнуло ее на такой шаг, пока не известно.

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