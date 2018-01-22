В сети появился документальный фильм об Ольге Бузовой

Телеведущая и певица Ольга Бузова снялась в документальном фильме, который вышел в свет накануне в честь ее 32-летия.

Длительность фильма составляет около 17 минут. На протяжении фильма режиссеры, постановщики клипов и директора певицы рассказывают о ее личных качествах и истории успеха в российском шоу-бизнесе. В фильме также собраны нарезки ее интервью и кадры с концертов, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее Ольга Бузова заявила о готовности стать тренером сборной России по футболу. По словам телеведущей, она способна мотивировать и готова к перевороту в российском футболе.