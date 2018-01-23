Ольга Бузова закрыла свой Instagram

Телеведущая и с недавних пор певица Ольга Бузова закрыла свой аккаунт в социальной сети Instagram. Звезда реалити-шоу «Дом-2» ограничила доступ к своей странице 23 января.

Теперь пользователи популярной соцсети, не являющиеся подписчиками Бузовой, не могут просматривать ее посты, поскольку на странице присутствует заглушка «Это закрытый аккаунт».

Как отмечает «Дни.ру», профиль Ольги Бузовой является одним из самых читаемых в русскоязычном сегменте соцсети. В настоящее время ее аккаунт насчитывает 11,9 млн подписчиков, а в конце прошлого года телеведущая обогнала по популярности Instagram-историй американскую звезду Ким Кардашьян. Помимо этого, профиль Бузовой, в котором она публикует фотографии из своей частной жизни, видео выступлений, а также рекламу, часто становится объектом пристального внимания журналистов и общественности. Что послужило причиной ограничения доступа к профилю популярной телеведущей, пока неизвестно.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Ольга Бузова заявила о готовности стать тренером сборной РФ по футболу.