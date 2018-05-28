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Айсен Николаев назначен врио главы Якутии

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин принял отставку главы Якутии Егора Борисова и назначил временно исполняющим обязанности Айсена Николаева, сообщил Кремль.

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«Принять отставку Главы Республики Саха (Якутия) Борисова Е.А. по собственному желанию», — говорится в тексте указа.

Борисов подал в отставку в понедельник, 28 мая. Он отметил необходимость ротации кадров на любом уровне, а также подчеркнул, что после выборов президента республике Саха требуется новый руководитель для выполнения поставленных перед регионом задач. Борисов стал главой региона в 2010 году.

Николаев родился в 1972 году в Ленинграде, в 1994 году окончил физический факультет МГУ имени Ломоносова, после чего прошел переподготовку в Академии народного хозяйства по направлению «финансовый менеджмент». В 1994 году он начал работать в представительстве финансовой корпорации САПИ в Москве, через год став вице-президентом компании в Якутске. В 1997 году был избран в республиканский парламент, в 1998 году возглавил «Алмазэргиэнбанк». С 2004 по 2007 годы был назначен министром финансов Якутии, в 2007 году занял пост руководителя администрации президента и правительства Республики Саха. В мае 2011 года стал первым зампредом правительства региона, курировал вопросы развития сельского хозяйства, туризма и предпринимательства, охраны природы, науки и инноваций. С 4 марта 2012 года занимает должность главы городского округа «город Якутск».

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