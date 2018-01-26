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Врио губернаторов ждут проверки

Владимир Путин лично проинспектирует Новосибирскую область и Красноярский край
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В первой половине февраля президент РФ Владимир Путин посетит Новосибирск и Красноярск. Как пояснил «Известиям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, визиты можно рассматривать в контексте подведения первых итогов работы врио губернаторов. Выборы глав субъектов в 2018 году пройдут в Единый день голосования — 10 сентября.

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Александр Усс был назначен временно исполняющим обязанности главы Красноярского края 29 сентября 2017 года. Ранее он занимал должность председателя краевого законодательного собрания. Андрей Травников стал врио губернатора Новосибирской области 6 октября прошлого года, до этого он работал мэром Вологды.

Глава государства намерен посетить оба субъекта уже в первой половине февраля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил «Известиям» факт подготовки визитов, пояснив, что их можно расценивать и как проверку первых результатов работы врио губернаторов. В прошлом году Владимир Путин неоднократно посещал регионы, в которых прошли новые назначения.

Как сообщил «Известиям» собеседник в правительстве Новосибирской области, визит главы государства будет приурочен к празднованию Дня российской науки. Планируется, что Владимир Путин посетит Академгородок. В свою очередь, источник «Известий», близкий к руководству Красноярского края, рассказал, что приезд президента связан со спортивной тематикой и подготовкой к зимней Универсиаде, которая пройдет в 2019 году.

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Политолог Андрей Колядин полагает, что, посещая тот или иной регион, глава государства дает понять местным элитам, что назначенные им люди — не временные.

— Общение с президентом поддерживает молодых технократов в их непростой борьбе за пост губернатора в будущей выборной кампании, — сказал «Известиям» Андрей Колядин. — Кроме того, сейчас в рамках таких визитов глава государства может озвучить тезисы, которые войдут в основу следующих апрельских или майских указов, и их должны будут выполнить все политические функционеры, развивая нашу страну и меняя ее облик в будущем.

Сейчас врио губернаторов работают в 12 регионах — в Дагестане, Красноярском и Приморском краях, Ненецком АО, в Новосибирской, Орловской, Нижегородской, Самарской, Омской, Псковской, Ивановской и Воронежской областях. Выборы в этих субъектах пройдут в Единый день голосования — 10 сентября.

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