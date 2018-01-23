Президент России Владимир Путин посетит в среду Башкирию и Татарстан. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Кремля.

24 января президент посетит Башкортостан, где в Уфе проведет совещание в «Объединенной двигателестроительной корпорации — Уфимское моторостроительное производственное объединение». Также лидер государства встретится с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым. В Казань Путин прибудет уже в среду вечером. Ожидается, что президент «встретится с представителями мусульманских религиозных организаций и руководителями Болгарской исламской академии».

25 января он посетит Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, где посмотрит полет модернизированного Ту-160М.

Во вторник сообщалось, что Владимир Путин предложил освободить председателей судов от хозяйственных и организационных функций.