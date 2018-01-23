Путин призвал освободить председателей судов от части функций

Президент России Владимир Путин предложил освободить председателей судов от хозяйственных и организационных функций. Об этом он заявил на торжественном собрании, посвященном 95-летию со дня основания Верховного суда РФ.

«Совершенно очевидно, что нужно освобождать судей и председателей от несвойственных им хозяйственных и организационных полномочий», — приводит его слова ТАСС.

По словам президента, эти функции можно было бы передать администратору суда.

В ходе мероприятия Путин также предложил ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей — понижение квалификации.