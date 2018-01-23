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Путин пожелал судьям «простого человеческого счастья»

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент России Владимир Путин пожелал «простого человеческого счастья» судьям, а также призвал их не забывать, что «жизнь состоит не только из одних конфликтов». Слова главы государства во вторник, 23 января, приводит «Интерфакс».

«Любой человек с юридическим образованием хорошо знает, что венцом правового процесса является судебное решение. Только суд имеет право принять окончательное решение в рамках уголовного процесса, в рамках спора между гражданами, юридическими и физическими лицами. Но вся профессиональная жизнь судьи связана с конфликтами. Судья всегда в конфликте», — отметил российский лидер во время торжественного собрания, посвященного 95-летию со дня основания Верховного суда РФ.

Путин добавил, что подобное положение вещей «накладывает серьезный отпечаток» на жизнь судей, из-за этого они живут в «постоянном напряжении».

Описывая образ современного судьи, президент отметил, что этот человек должен быть «примером порядочности и независимости», передает «РИА Новости».

«Исключена возможность работы родственников в судах, находящихся в процессуальном соподчинении. Совершенствуется практика декларирования доходов кандидата на должность судьи, другие меры противодействия коррупции. И это тоже очень важно, это, безусловно, нужно продолжать дальше. Современный судья просто обязан быть профессионалом, неукоснительно соблюдать закон, быть примером личной порядочности и независимости. И, конечно, он должен обладать высокой правовой культурой, уважать участников судопроизводства. Такому судье будут доверять люди, а его работа, безукоризненное ведение процесса послужит повышению авторитета судебной власти в обществе», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, во время торжественного собрания он предложил понижать квалификацию судей в качестве меры дисциплинарной ответственности.

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